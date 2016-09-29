Крымские ученые стали невыездными

Крымский Бандеровец в своем дайджесте сегодня сообщает, что крымским ученым, оставшимся на территории Крыма после аннексии, о международных конференциях стоит забыть – им никто не даст ни заграничных паспортов, ни виз – об этом передает replyua.net.
Блогер сообщает: «Ватники жалуются, что научные сотрудники из Крыма не могу оформить визы для участия в международных научных мероприятиях». Как известно, весь цивилизованный мир не признал законным захват Россией Крымского полуострова, а значит в заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, оформленный в Крыму, любая уважающая себя страна, за исключением Зимбабве, Северной Кореи, Венесуэлы, Судана и еще нескольких стран, визовую наклейку не вклеит.
Крымский Бандеровец отмечает, «что у крымские ученые приходят в ступор, когда им рекомендуют для получения визы подавать документы для выезда за границу, выданные Украинским государством». Однако те, кто понадеялись на этот шанс, также были разочарованы – в связи с санкциями западных стран, наложенными на РФ, всех сотрудников институтов РАН в Крыму исключили из всех международных проектов, а украинские власти – еще и занесли в черный список.
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