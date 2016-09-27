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Крымчане жалуются на «вкусные российские деликатесы»

Крымчане жалуются на «вкусные российские деликатесы»
В очередной раз жители аннексированного Крыма пожаловались на качество продуктов, произведенных в России. Как сообщает replyua.net, снимки «местных деликатесов» разместил на своей странице в Твиттере пользователь с ником Роксолана. По словам пользователя, снимок был сделан в супермаркете «Фуршет» в Евпатории.

На фото отчетливо видно, что сосиска в тесте пролежала на прилавке не один день, а, может быть, даже не одну неделю. Впрочем, Роксолана не указывает, нашелся ли покупатель на такой деликатесный продукт с плесенью. Нужно отметить, что крымчане последние два года постоянно сравнивают качество российских и украинских продуктов. Один из жителей Керчи на своей странице ВКонтакте недавно написал о том, что после перехода с украинских на российские продукты вся еда кажется ему отвратительной на вкус.

По его словам, может, украинская колбаса изготавливается не из лучших сортов мяса, но оно хотя бы есть в продукте, а в российской колбасе одна соя. Многие крымчане его поддержали, отметив, что стараются покупать только украинские продукты, если, конечно, находят их на прилавках магазинов. Те, кто не может найти что-то украинское, подумывают обзавестись собственным хозяйством и выращивать кур и свиней.

Крымчане жалуются на «вкусные российские деликатесы»
Крымчане жалуются на «вкусные российские деликатесы»

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