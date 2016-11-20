Террористам «ЛНР» снизили зарплаты за «защиту родины»

Журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что террористы «ЛНР» теперь получают очень низкое вознаграждение за «защиту родины», передает replyua.net. По его словам, заместитель командира боевиков «ЛНР» получил всего 35 тысяч рублей за месяц, а это примерно 14 тысяч гривен.
«Оплата за «измену» продолжает снижаться. На связи был один из заместителей группировки, и на передовую он носа не показывает. Оказалось, что парень с материковой Украины любит деньги больше, чем родину, и так он попал в «ЛНР». Известный город Брянка. Контрразведчики из Украины узнали, что здесь боевики, которые занимаются только тем, что перекладывают бумажки, имеют зарплату куда больше, чем пушечное мясо», пишет Цаплиенко.
По его словам, зарплата в 35 тысяч рублей станет для рядовых боевиков очень большим сюрпризом. Напомним, что ранее стало известно, что в террористической «ЛНР» начали задерживать выплату пенсий и зарплат бюджетникам. По некоторой информации, людей даже отпускают в неоплачиваемые отпуска на две недели.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter