Ющенко: В период Евромайдана Украина была за шаг от того, чтобы стать частью России

В интервью журналистке Алесе Бацман третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что во времена Евромайдана Украина находилась всего за один шаг от того, чтобы в очередной раз вернуться в колонию Москвы, но от этого ее спасли представители нового поколения, хотя в результате этих талантов не допустили к власти, сообщает replyua.net со ссылкой на «Гордон».
«Дело в том, что четыре года назад…Сейчас мы нередко возвращаемся к этим великим временам, так как на самом деле мы были в шаге от того, чтобы вернуться в московскую колонию... Украину в конце 2013-го — начале 2014 годов спасло именно самое молодое, наиболее отданное и такое поколение, у которого наиболее интересное мышление. Речь не идет о том, что у них много опыта или практики, но это лучшее украинское поколение. Но когда мы говорим о политической конструкции», — подчеркнул третий украинский президент. Политик отметил, что после Майдана, для фильтрации этих талантов и недопуска их к власти, нужно было сделать две вещи.
При это Виктор Ющенко подчеркнул, что молодая волна хоть и создала уникальное интересное политическое движение, однако оно не может стать партией, так как партия на выборах ничего не стоит, однако, если ты не купишь ее с документами, то и 5% не возьмешь.