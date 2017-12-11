Названы все украинские и российские поезда, продолжающие курсировать на территории РФ и Украины

С 11 декабря компания РЖД прекратила железнодорожные перевозки на территории Украины. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, «Российские железные дроги» полностью прекратили движение поездов через Украину, и сейчас только один российский поезд курсирует через нашу страну.
Это поезд №66/65 Кишинев-Москва, однако он принадлежит не РЖД, а компании ФПК. Что касается поездов компании «Укрзализныця», то они продолжают курсировать между Украиной и Россией, и на сегодняшний день таких поездов восемь. Железную дорогу в обход Украины начали строить еще три года назад, когда между двумя странами начался конфликт. Ранее в РЖД рассказывали, когда новая железная дорога будет введена в эксплуатацию.
«Новая железная дорога длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Дорога является электрифицированной, двухпутной на всем протяжении; здесь построено семь новых железнодорожных станций... Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года», - говорилось в сообщении компании.