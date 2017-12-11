«Дна нет»: Соцсети разгневал циничный поступок сторонников Саакашвили

Нужно отметить, что данный снимок стал поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. В сети многие подумали, что сторонники Саакашвили спекулируют идеалами Майдана: «Дискредитируют все идеалы Майдана, настоящая контрреволюция»; «Не титушкам проплаченным его (плакат – ред.) держать»; «А что, Небесная сотня уже саакашвиливская?»; «Дна нет». Также фото прокомментировал Юрий Журавель, автор рисунка о Небесной Сотне: «Видел на сцене у них. Я даже не знаю, как на это реагировать».
Как известно, 8 декабря Саакашвили был задержан и доставлен в СИЗО. В качестве протеста политик заявил, что будет голодать.