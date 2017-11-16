В Украине закроются все интернаты

К 2026 году в Украине не останется ни одного интерната для детей, и они будут заменены на специальные центры социальной поддержки детей, семей и институции семейного типа.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, сейчас в украинских интернатах находятся только восемь процентов детей-сирот, у всех остальных есть родители. Власти хотят, чтобы в Украине было меньше семей, которые отдают детей в интернаты – чаще всего, дети попадают в интернат из-за тяжелого материального положения, из-за проблем родителей по уходу за ребенком и из-за сложных жизненных обстоятельств.
«На первом этапе начнется уменьшение наполнения интернатных учреждений. Со следующего года из интернатов будут выводиться дети из благополучных семей, в которых нет угрозы для жизни и здоровья, где нужно создать только какую-то услугу. Если это ребенок с какими-то особыми образовательными потребностями, например, у нее нарушение речи, он может учиться в школе по месту жительства, но для этого надо открыть инклюзивный класс, взять дополнительного педагога, он будет помощником этого ребенка и соответственно он может жить в своей семье», - заявила заведующая отделом обеспечения деятельности уполномоченного украинского президента по правам ребенка Елена Ремень.