Журналист: «Встречайте, покупайте билеты. Расплатимся за радость оккупации»

Айдер Муждабаев, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что с гастролями в Украину едет Константин Райкин, который ранее поддержал аннексию Крыма, информирует replyua.net.
«Ты ж мой хороший! Его Величества придворный либералъ-с протестовать изволят! А захвату Крыма радовался, как ребёнок, рассказывал в интервью, как счастлив, что «Крым теперь русский». За три с лишним года после не извинился перед украинцами, крымскими татарами. Зато теперь, с таким счастьем и на свободе, едет к нам с гастролями в Киев! Встречайте 15 ноября, кажется», - пишет журналист. По словам Муждабаева, Райкин приедет и расскажет «неразумным малороссам», как нужно понимать счастье от оккупации, а со сцены прочтет стихи в моноспектакле.
Журналист «призвал» украинцев покупать билеты на концерт, чтобы расплатиться за десятки тысяч беженцев и за радость оккупации. Муждабаев добавил, что за миллионы покалеченных судеб украинцы расплатятся наличными в карман российского артиста. Напомним, что ранее Константин Райкин поддержал аннексию полуострова Крым.