Автомобиль депутата от Оппоблока Жвавого заминировал его 16-летний сын, - СМИ

Как информирует replyua.net, согласно с обнародованной информацией взрывное устройство в транспортное средство депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Дмитрия Жвавого заложил и активировал его шестнадцатилетний сын. По утверждению собеседника издания, сын депутата привел в действие взрывное устройство при помощи мобильного телефона. Но, как оказалось, взрыв был настолько маломощным, что мать, отец и маленькая сестра несовершеннолетнего минера не пострадали. Также сообщается, что причиной такому опасному поступку юноши послужили неблагоприятные отношения с его отцом.
Как ранее уже сообщалось, утром 30 августа 2017 года депутат Николаевского городского совета Дмитрий Жвавый заявил, что обнаружил в своей машине бомбу, заложенную в горловине бака транспортного средства Toyota Land Cruiser Prado.