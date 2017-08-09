Немецкий политик: между Германией и Украиной назревает большой скандал

Для Украины и Германии гастроли немецкой группы Scooter в Крыму могут завершиться большим дипломатическим скандалом. Как передает replyua.net, Вольфганг Кубик, заместитель руководителя Свободной демократической партии, на своей странице в Фейсбуке угрожает Андрею Мельнику, послу Украины в Германии.
Кубик написал, что за свои слова украинский посол несет ответственность, и его могут объявить персоной нон-грата в Германии. Кубик очень резко высказался об украинском дипломате, который ранее призывал немецкие власти «наказать» лидера группы Scooter за гастроли в Крыму и отстранить его от судейства в популярном шоу, идущем на одном из телеканалов Германии. Позже телеканал ответил на слова Мельника, подчеркнув, что музыканты вправе самостоятельно выбирать, где и как им устраивать концерты.
На пост Кубика отреагировала жена Мельника. «Кубик начал угрожать объявлением персоной нон-грата! За что именно? За то, что Мельник поставил под вопрос возможность оставаться Эйч Пи Бакстеру, как нарушителю законов другого государства, членом жюри популярного кастинг-шоу», - написала супруга дипломата.