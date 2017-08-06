Омелян: у Балчуна серьезное психическое заболевание

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, сделал довольно странное заявление в адрес Войцеха Балчуна, главы Укрзализныци, отметив, что поляк страдает расстройством личности, а это серьезное психическое заболевание.
Как передает replyua.net, такое мнение Омелян высказал Обозревателю. По его словам, по-другому эта болезнь называется раздвоение личности, и встречается у некоторых людей, и у Балчуна наблюдается именно такое расстройство. «В Балчуне живут сразу три разных человека. Иными словами, есть Войцех Балчун, который играет на концертах, - и это один человек. Есть непонятный руководитель "Укрзалізниці". И есть человек, который ему пишет посты в Facebook. Эти три человека на самом деле очень редко пересекаются. И вот это является главной проблемой», - подчеркнул министр.
По его мнению, вместо трех человек должен остаться только один, который бы понимал, чего он хочет, и четко добивался бы своей цели, но пока этого не видно. Омелян считает, что в УЗ начался серьезный бардак, но Балчун на него не умеет реагировать и даже не понимает, что там происходит.