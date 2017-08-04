Манн: иностранные поставки убьют украинскую отрасль

Войцех Балчун, глава «Укрзализныци», до сих пор пребывает в подвешенном состоянии, - его не утверждают в должности, однако продолжают платить зарплату.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн, израильский эксперт. По его словам, накануне Балчун обнародовал график поставок вагонов из-за границы, отметив, что в 2018 году в Украину может поступить от 6 до 12 тысяч современных новых вагонов. Также глава УЗ заявил, что уровень прибыли компании возрастет, а также улучшится и качество сервиса. Манн подчеркнул, что речь идет также и о закупках локомотивов – «Бомбардье» и «Дженерал Электрик».
«Боюсь, что иностранные поставки убьют украинскую отрасль, которая могла бы давать прибыли и рабочие места, так как для такой большой страны поставки локомотивов и вагонов нужны постоянно, из года в год», - отметил Манн и добавил, что он сожалеет о том, что еще никто так и не смог договориться с отечественными производителями, которые могут поставлять не менее качественные и современные вагоны.