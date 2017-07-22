Украина может стать новым лидером СНГ и центром, возле которого объединяться постсоветские страны, – политолог

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Украинский блогер и политолог Олеся Яхно-Белковская в эфире одного из украинских телеканалов высказала мнение, что Украине не нужно полностью обрывать все контакты и связи со странами СНГ. По мнению эксперта, СНГ действительно последние годы превратилось в ручной механизм Кремля, но в то же время сейчас в составе содружества все больше стран, которые хотят вырваться из-под влияния Москвы.«Я не разделяю позицию тех, кто считает, что Украине надо прекратить отношения со странами СНГ. Прямо наоборот – есть общая цель защиты от угрозы РФ, и Украина здесь становится центром притяжения, а также взаимовыгодное экономическое сотрудничество», – отметила Ялеся Яхно-Белковская.По ее словам, нужно учитывать тот факт, что создание Кремлем военного конфликта на Донбассе закончилось провалом, имеется ввиду то, что российской власти не удалось навязать политические изменения – федерализацию, а также остановить процесс Ассоциации с ЕС. Несмотря на то, что военные действия пока все еще продолжаются, можно прогнозировать актуализацию урегулирования и других конфликтов, временно замороженных, на базе которых были созданы непризнанные республики.