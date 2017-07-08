Сегодня в истории Украины произошла битва, после которой нашу страну опять разорвали и уничтожили казачество

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Сегодня день Полтавской битвы. Это битва, которая перечеркнула весь план гетмана Мазепы по освобождению Украины от Москвы. Это битва превратила тысячи казаков в сосланных, наказанных, разжалованных холопов. Это битва, которая перечеркнула миф о непобедимости Карла XII, хотя как раз он ею не руководил. Это битва, в которой принимали участие два монархи и оба – как зрители. Карл был ранен и управлять битвой не мог. Петр, выслушав план битвы, свалил командование на Шереметьева и остался командовать одним из полков. Если бы битва была проиграна – ее бы проиграл Шереметьев, а так – «выиграл» Петр. Об этом в свое блоге пишет известный украинский историк и журналист Дмитрий Вовонянко.По его словам Полтавская битва еще важна тем, что это битва, которая сорвала грандиозный план Карла после войны с Московией. Выигрыш шведов убил бы надежды сторонников Августа в Польше. На момент этой битвы 40000 татар хана Девлета уже вышли в степь. Для объединения с Карлом им был нужен только знак Стамбула, о том, что побеждают шведы.Вовнянко подчеркивает, что это битва стала фатальной для Украины, ведь половину нашей страны отдали полякам – все Правобережье, оттуда даже было отселено все казачество. Следовательно, Полтавская битва положила конец гетманству.