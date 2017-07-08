Жители Донбасса сильно удивили ответом на вопрос о виновных в войне на Донбассе

Журналисты « 24 канала» сообщили, что виновной в начале военных действий в Донецкой и Луганской областях Российскую Федерацию считают всего 15 процентов жителей Донбасса, сообщает replyua.net. Говоря о населении в юго-восточных украинских регионах, то только для трети участников опроса российские войска являются виновниками военного конфликта.
Наиболее часто российскую сторону в войне в Украине называют жители Днепропетровской (52 процента), Херсонской (48 процентов) и Николаевской областях (41 процент). Вину на центральную украинскую власть в непрекращающейся военной агрессии на Донбассе возлагают 33 процента жителей Донбасса, еще 16 процентов заявили, что к сложной ситуации в их регионе виновны страны Европейского Союза и Соединенные Штаты.
Ранее Георгий Тука, занимающий должность заместителя Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины прогнозировал, что при условии отсутствия факторов внешнего характера военный конфликт на Донбассе может продолжиться от трех до пяти лет. Среди главных факторов риска Тука назвал вероятность обострения российско-украинских отношений.