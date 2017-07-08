валюта
СпецтемаЕксперт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

Жители Донбасса сильно удивили ответом на вопрос о виновных в войне на Донбассе

Жители Донбасса сильно удивили ответом на вопрос о виновных в войне на Донбассе
Журналисты « 24 канала» сообщили, что виновной в начале военных действий в Донецкой и Луганской областях Российскую Федерацию считают всего 15 процентов жителей Донбасса, сообщает replyua.net. Говоря о населении в юго-восточных украинских регионах, то только для трети участников опроса российские войска являются виновниками военного конфликта.

Наиболее часто российскую сторону в войне в Украине называют жители Днепропетровской (52 процента), Херсонской (48 процентов) и Николаевской областях (41 процент). Вину на центральную украинскую власть в непрекращающейся военной агрессии на Донбассе возлагают 33 процента жителей Донбасса, еще 16 процентов заявили, что к сложной ситуации в их регионе виновны страны Европейского Союза и Соединенные Штаты.

Ранее Георгий Тука, занимающий должность заместителя Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины прогнозировал, что при условии отсутствия факторов внешнего характера военный конфликт на Донбассе может продолжиться от трех до пяти лет. Среди главных факторов риска Тука назвал вероятность обострения российско-украинских отношений.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пользователей удивила фотография G20 без президента России

Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили
Важное за сутки
08 июл 2017
9121

Политолог: заявление Тиллерсона – это вердикт всему миру, что Путин – это герой, а не преступник

Украинский политолог Игорь Айзенберг в своем блоге пишет о том, что по итогам встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным можно сказать, что встречаясь с диктатором,

07 июл 2017
8490

Герман и компания уже запустили российскую пропагандистку «зраду» в Украине о договоренностях Путина и Трампа

Как пишет у себя в Facebook украинский политолог Олеся Яхно-Белковская, оппозиционный украинские политики и экс-политики, такие, как Анна Герман, уже в прямых пятничных эфирах во всю запускают

Последние новости

8 июля в Украине изменились правила начисления и выплаты алиментов

В Госдепе подвели итоги встречи Трампа и Путина

Україна суттєво збільшила імпорт вугілля з Росії

«Через страны НАТО не летают»: стал известен маршрут самолета с Путиным до Гамбурга

Разведка: на оккупированных территориях резко увеличилось число безработных граждан

Скандал в Полтаве: женщина отказалась участвовать в опросе на украинском языке

Трамп – Терезе Мэй: встреча с Путиным была грандиозной

Вчені заявили про наявність смертельної речовини на поверхні Марсу

Частина російських військ може залишитися в Білорусі після спільних навчань – Муженко

Меркель, Путин и Макрон проводят встречу по ситуации в Украине

Суд Литви засудив російського шпигуна до 10 років тюрми

На Алясці США здійснять випробування системи ПРО

Військові Азербайджану завдали удару по позиціям Вірменії у Нагірному Карабасі

Сазонов: скоро Донбасс превратится в мертвую землю

Эксперт: во время встречи с Путиным Трамп продемонстрировал доминантное поведение

Жители Донбасса сильно удивили ответом на вопрос о виновных в войне на Донбассе

В Украине не исключают привлечения президента РФ к уголовной ответственности

Гидрометцентр: на некоторые регионы Украины надвигается буря

Пономарь: в Гамбурге об Украине говорили только Трюдо и Макрон

Лавров сделал важное заявление по итогам встречи Трампа и Путина

 Новости за день