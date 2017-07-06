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Эксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Эксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины
Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал украинский политолог Андрей Плахонини. По его словам, можно сколько угодно гримировать под патриотов титушек, чтобы они изображали блокаду «Сбербанка России», или не пускать российских певцов и актеров за их высказывания или незаконные поездки в Крым. Все это детские игры и надувание щек.

Эксперт отмечает, что сейчас санкции, связанные с Крымом, нарушил один из крупнейших концернов в мире, и не имеет никакого значения, сознательно ли они это сделали, решив, что мир поверит рассказу, что они «ничего не знали». Здесь важно учесть немаловажный факт – то, что конкурс на строительство электростанции на Тамани, для которой якобы предназначались турбины, не состоялся, мог не заметить только слепой.

По мнению политолога, также слабо верится, что это Путин специально выставил в дураках Меркель перед G20 – а мы помним, что она как раз накануне раскритиковала американские санкции, и что ей совершенно не нужен конфликт с бизнесом накануне выборов. «Все эти и какие угодно еще расклады не имеют никакого значения – или у нас есть яйца, и мы, не дожидаясь реакции Меркель, здесь и сейчас ставим Siemens раком, или пришло время вернуть деньги за билеты, и наконец-то прекратить весь этот балаган», – резюмировал Плахонин.
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