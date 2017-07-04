Україна йде в майбутнє: російський вчений розбурхав соцмережі своїм дописом

Вже доволі тривалий час у соціальних мережах обговорюють скандальний допис російського вченого-фізика та блогера Валентина Гаденоффа. Науковець, який постійно проживає у Швеції, приїхав до Києва з низкою лекцій. Як інформує replyua.net, свої враження від столиці України він виклав у дописі, який розмістив на власній сторінці в Фейсбук.
За словами блогера, Київ справляє враження надзвичайного міста – життя тут розвивається у шаленому ритмі, містяни дуже активні. Тим не менш, вони характеризуються і високим рівнем вихованості – наприклад, сміття і недопалків на вулицях менше, ніж у Стокгольмі. При цьому, кияни дуже привітні і усміхнені. Гаденофф навмисне говорив зі всіма російською аби перевірити правдивість постулатів кремлівської пропаганди про «фашистів», проте ніякої агресії у свій бік не помітив.
Блогер закликає росіян відкрити очі на реальний стан речей: Україна просто йде в майбутнє. Цей грандіозний потенціал не могли не помітити в Європейському Союзі, тому активно допомагають у процесах інтеграції. Крім того, Гаденофф вражений кількістю людей, які мають вищу освіту. Загальне враження блогера полягає в тому, що в України безсумнівно все вийде – у «совок» ніхто повертатись не хоче.