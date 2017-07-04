Саакашвілі пообіцяв, що «забере Україну» у Порошенка і Авакова

Колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі відповів на звинувачення народного депутата Євгена Дейдея в тому, що розслідування про його незаконному збагаченні «ініціювали грузини». Про це передає replyua.net. Так, Саакашвілі, не називаючи його прізвище, але ясно вказуючи на те, про кого йде мова, написав на своїй сторінці у Facebook, що «цьому посіпаці, справжньому українцю Авакову не хочеться, щоб грузини брали участь в очищенні української влади».
Саакашвілі написав, що до появи грузин, «у Авакова і компанії все вже було схоплено: і контроль над родовищами газу, і фінансові потоки, і прем'єр у них начебто в кишені, і Порошенко боїться їх приватних збройних груп і змушений домовлятися в парламенті». Саакашвілі пообіцяв, що не тільки «корито ваше ми прикриємо, але Україна заберемо у Порошенка, Гройсмана і Авакова і реально повернемо звичайним українцям, які так багато настраждалися».
Свого часу народний депутат Євген Дейдей звинуватив у своєму переслідуванні першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву. Таку заяву він оприлюднив під час засідання регламентного комітету Верховної Ради.