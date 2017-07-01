Климкин о закупке угля в США: главное, что не из России

Павел Климкин, глава украинского МИДа, заявил о том, что переговоры о поставках угля между США и Украиной продолжаются, а цена на уголь, предложенная Соединенными Штатами, является конкурентной. Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал Интер, Климкин подчеркнул, что Украина теперь сможет покупать антрацит не на оккупированных территориях Донбасса и не в России.
«Процесс переговоров продолжается, важно, что мы сможем закупить не в России, и не из оккупированных территорий то, что нам нужно, а это антрацит. Цены, которые на сегодня предлагают американские производители, они действительно являются очень конкурентными», отметил глава МИД. По его словам, Украина лучше будет закупать уголь у своих друзей, чем от кого-то другого, даже, если речь идет о мировом рынке и привлекательных ценах.
Напомним, что ранее Петр Порошенко заявил о том, что во время визита США были проведены переговоры относительно закупки американского угля.