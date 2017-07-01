Украинцы рекордно увеличили задолженность по коммуналке

В Государственной службе статистики обнародовали свежие данные – задолженность украинских домохозяйств за коммуналку, без учета жителей Крыма и оккупированных территорий Донбасса, в мае этого года по сравнению с апрелем текущего года резко увеличилась, и сейчас она составляет 29 миллиардов 200 миллионов гривен, передает replyua.net.
Задолженность населения за централизованное отопление и горячую воду на конец апреля составила 8,9 миллиардов гривен, по оплате электроэнергии - 3,9 миллиардов гривен, за газоснабжение - 11,3 миллиардов гривен, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 2,9 миллиардов гривен, за централизованное водоснабжение и водоотведение - 1,8 миллиардов гривен, за вывоз бытовых отходов - 0,4 миллиардов гривен. В апреле долг составлял чуть больше 22 миллиардов, и это значит, что только за один месяц он возрос почти на семь миллиардов гривен, и это колоссальные цифры.
В мае украинцы заплатили за коммуналку 5 миллиардов 200 миллионов гривен – только 73 процента от общей суммы, зачисленной за этот период. Самый низкий уровень оплаты за коммуналку в прошлом месяце был зафиксирован в Черкасской и Черниговской областях.