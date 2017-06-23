Эксперты назвали самые дешевые направления для украинских туристов

В этом сезоне путевки незначительно повысились в цене, но украинские туроператоры обещают – летом бюджетных туристов ждут различные эконом-варианты.
Как передает replyua.net со ссылкой на UBR, на туристический поток в этом году могут повлиять сразу несколько факторов – это и получение безвиза, и подорожание путевок на самые популярные направления, и разрешение россиянам ездить в Турцию и Египет. Что касается последних двух стран, то туроператоры уже заявили, что украинцы по-прежнему будут их посещать благодаря относительной дешевизне. Путевки в Турцию подорожали. Однако турпоток из Украины в эту страну продолжает расти, и в этом сезоне, по прогнозам экспертов, самыми популярными курортами стану Анталия, Бодрум и Даламан. Отдых на одного человека на пять дней будет стоить от 8 до 17 тысяч гривен. В этом году на Турцию придется около 60 процентов всех проданных туров за границу, на Египет – 30 процентов.
Остальные десять процентов поделят между собой недорогие путевки в Таиланд, Шри-Ланку, Австрию, Италию, Испанию, Грецию и Болгарию. Примечательно, что из этого списка Болгария считается очень дешевой страной, однако украинские туристы не рассматривают курорты Болгарии в качестве лучшего экономного варианта отдыха за границей.