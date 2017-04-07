Стало відомо, чому в Україні призупинили видавати біометричні паспорти

В Україні припинили видачу біометричних документів, вже відома причина цієї ситуації. Всупереч поширеним чуткам, видача біометричних документів призупинена не через хакерську атаку або значну активізацію запитів від українців, які дізналися про голосування в Європарламенті за безвізовий режим. Документи не видають через слідство СБУ, передає replyua.net.
Співробітники Служби безпеки України в рамках слідства вилучили сервера у телекомунікаційній компанії, що забезпечує безпеку передачі даних.
Видавати документи припинили в «паспортних сервісах» і центрах надання адміністративних послуг, при цьому міграційна служба працює в штатному режимі. Нагадаємо, що біометричними документами в Україні є паспорт для виїзду за кордон і ID-карта (новий внутрішній паспорт). За словами прес-секретаря державного підприємства «Документ» Володимира Поліщука, робота підприємства припинена через слідство СБУ у телекомунікаційній компанії, яка займається захистом каналів зв'язку. Цей неприємний інцидент стався 6 квітня, в день, коли Європарламент проголосував за надання українцям права безвізових поїздок до країн Шенгенської зони.