У Порошенка пояснили, коли буде введено воєнний стан

Адміністрація президента України на даний момент не розглядає питання можливості введення воєнного стану в країні через загострення ситуації в зоні бойових дій на Донбасі. Про це на брифінгу в п’ятницю розповів заступник глави АП України Костянтин Єлісєєв, інформує replyua.net.
«На даний момент таке питання не обговорюється. Ситуація в зоні АТО знаходиться під контролем української армії», - наголосив він, відповідаючи на відповідне запитання одного з кореспондентів. Однак, в той самий час представник Адміністрації президента зазначив, що дане питання буде розглядатися колективно у разі його необхідності. «Ми маємо Раду національної безпеки та оборони, на якій і будуть прийматися відповідні рішення. На даний момент зустріч з цього питання не планувалася», - додав він.
Як повідомлялося раніше, російсько-загарбницькі війська продовжують обстрілювати позиції сил антитерористичної операції з забороненого Мінськими угодами важкого озброєння, не зважаючи на письмове підтвердження російської сторони у Спільному центрі контролю та координації щодо дотримання режиму припинення вогню в районі населеного пункту Авдіївка. Ситуація загострюється вздовж усієї ліні розмежування.