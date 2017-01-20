Генералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

Харьковский бронетанковый завод поразил американских генералов, посещавших его незадолго до инаугурации Дональда Трампа, своими инновационными решениями. Как передаёт replyua.net, с таким заголовком вышел свежий номер авторитетной газеты The Wall Street Journal. В частности, генералы США в Харькове обратили внимание на то, как быстро Украина усваивает и применяет уроки с линии фронта, а также на то, какие ноу-хау внедрены на «заводе советской эпохи».
Автор заметки — Джулиан Барнс — пишет, что украинские военные не теряют времени в ожиданиях конкретных заявлений новоизбранного американского лидера Дональда Трампа по поддержке Украине со стороны США. В это время они модернизируют свои танки, наращивают оборонную промышленность на заводе, который находится в непосредственной близости к линии разграничения. В частности, особое внимание американских генералов привлекли военные машины без водителей, беспилотники. В целом, пишет журналист, представители США оценили то, как эффективно украинцы модернизируют производимые вооружения в соответствии с «полученными на линии фронта уроками».
Напомним, делегация американских генералов недавно посещала Харьков, чтобы оценить потенциал Харьковского бронетанкового завода. В частности, в задачи генералов входило выяснение того, можно ли повысить эффективность предприятия — выпускать больше вооружений для украинских военных в более сжатые сроки.