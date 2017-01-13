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Тука рассказал, сколько еще времени Украина будет терять людей на Донбассе

Тука рассказал, сколько еще времени Украина будет терять людей на Донбассе
Являющийся заместителем главы Министерства по вопросам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обнародовал один возможный вариант на сегодняшний день, являющийся единственным, согласно которому можно быстро завершить на Донбассе боевые действия, сообщает «Обозреватель».

Как передают replyua.net, Георгий Тука, говоря о быстром прекращении войны, подчеркнул: «Каким образом? На сегодняшний день существует одна единственная возможность быстро остановить боевые действия. И такой вариант был предложен Виктором Пинчуком. А точнее, это отказ от Крымского полуострова, от Североатлантического Альянса и евроинтеграции, а также проведение неконтролируемого голосования на востоке страны». При этом замминистра подчеркнул, что лично он никогда не одобрит такого рода предложение от олигарха.

При этом Пинчук заявил: «Мне бы очень хотелось, чтобы изменения в тех регионах и сферах, которые оказывают влияние на коррупцию в государстве, осуществлялись намного быстрее. Это касается и судов, и правоохранительных органов, ровно также и прокуратура, ведь в стране зашкаливает уровень коррупции». Он отметил: «После этого и выиграть войну можно будет». А пока, по его мнению, Украина будет нести потери людей на Донбассе еще не меньше, чем год, а может и полтора.
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