валюта
СпецтемаПутин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Волонтер назвал главную причину бедности украинцев

Волонтер назвал главную причину бедности украинцев
Крайне большое количество праздников, доставшихся от СССР – это главная причина бедности граждан Украины. Как передает replyua.net, соответствующего мнения придерживается Юрий Касьянов, который является известным в Украине волонтером. По его утверждению, нет ничего странного в том, что украинцы достаточно бедны, так как государство установило слишком много праздничных дней, в которые никто не работает. В качестве примера волонтер привел январь и май, когда почти полмесяца страна отдыхает. А ведь выплата любых налогов и сборов должна осуществляться целиком, невзирая ни на какие скидки.

Юрий Касьянов также убежден, что у нынешних украинских властей совершенно нет никакого понимания того, насколько важным является сокращение количества выходных, поскольку у них отсутствует представление стоимости денег. Волонтер заявил, что повывшая размер зарплат и пенсий представителям бюджетной сферы, высокопоставленные чиновники не понимают, каковы истинные масштабы такого поднятия, поскольку за один день политики тратят гораздо больше. Более того, Касьянов выразил предположение, что некоторые чиновники, представляющие нынешнюю власть, в течение одного дня расходуют всю месячную зарплату украинских учителей.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: Пока украинцы на Донбассе воюют против «русского мира», депутаты от «Оппоблока» строят его в Украине
Важное за сутки
08 янв 2017
10816

Эксперт: Пока украинцы на Донбассе воюют против «русского мира», депутаты от «Оппоблока» строят его в Украине

Как передает replyua.net, доктор филологических наук, академик АН ВШ Украины Лариса Масенко считает, что в то время, когда на востоке украинцы защищают украинскую землю от наступления «русского

08 янв 2017
10042

Кива: Если у людей на руках появится оружие, то в стране значительно уменьшится количество бандитов

Петицию о праве украинцев владеть оружием на сайте президента Украины Петра Порошенко подписали рекордное количество людей. По мнению советника министра МВД Украины Ильи Кивы, наличие на руках у

08 янв 2017
5900

Муждабаев: номера отдыхающих в санатории «Миргород» обворовывает персонал

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook сообщает о завершении истории, приключившейся с ним на рождественские праздники в санатории «Миргород» – пока он и его товарищи был на процедурах, из

Последние новости

Експерт: Білорусь заважає Москві

У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати

Трамп обрав керівником розвідки США людину, якій заборонено в'їжджати до Росії

У Росії відреагували на план Азарова щодо "нової влади для України"

У "ДНР" заявили, що будуть відкривати свої "ланки" в містах України

Украина может оказаться в яме «совкового» реализма - Касьянов

Дійсно страшна ДТП сталася в Києві (ВІДЕО)

В Китае создали новый вид полиции

Команда Ляшка нагодувала безпритульних. "Обігрів у Кличка на папері"

Берега Канады всколыхнуло мощное землетрясение

Карл Волох: Украине, кажется, опять повезло, чего не скажешь о России

Що це, Плотницький починає боятися? Моторолі не допомогло

Путину удалось обыграть Обаму – The Economist

Крымский Бандеровец о том, как в оккупированном Крыму прошло Рождество

Помер 43-річний син екс-президента Польщі

Общение Трампа с Путиным будет строже, чем могло быть при Клинтон – Портников

За минулу добу в Україні від ДТП загинуло та поранено 53 людини

Борис Джонсон встретится с Дональдом Трампом

Вашингтон угрожает Москве новыми санкциями за кибератаки

Обама визнав свою помилку

 Новости за день