валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину

Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину
Россия может заявить об отказе транзита газа через украинскую территорию при условии, что «Газпром» сможет запустить такие проекты, как «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Как передает repolyua.net, такое заявление в интервью «5 каналу» прозвучало от главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. При этом он уверен, что если Киев не привлечет к руководству своей ГТС одну из компаний Европы, препятствование такому сценарию будет очень сложной задачей.

«Я глубоко убежден, что если к процессу украинского транзита не будет привлечена европейская компания, его сохранение по нашей территории будет крайне сложным заданием. Хотел бы подчеркнуть, что с другой стороны действует достаточно сильный соперник, подготовивший для своих европейских партнеров достаточно выгодное предложение, сводящееся к тому, что «Газпром» за свои же деньги будет строить еще одну трубу», - считает глава НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время, Коболев уверен, что в случае согласия европейкой стороны на предложение России, она непременно потерпит убытки, так как «Газпром» в значительной мере повысит стоимость своего газа. «Когда-то за все приходится расплачиваться, но, увы, не все это осознают», - сделал вывод он.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие
Важное за сутки
04 янв 2017
26281

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

04 янв 2017
11163

Правоохоронці Анкари знайшли «російський слід» у справі розстрілу в нічному клубі

Турецьке видання Hurriyet повідомило, що серед сорока затриманих працівниками правоохоронних органів в зв’язку з розслідуванням справи щодо теракту у нічному клубі Стамбулу, який трапився під час

04 янв 2017
9594

Филарет: Украинская церковь не поддерживает войну, но поддерживает украинских воинов, которые борются за мир

Русская церковь, как и Кремль, не собирается мириться и признавать суверенитет Украины и автокефалии украинской церкви; в Крыму и на востоке страны, где годами нивелировалось влияние Киевского

Последние новости

Боевики Луганска похитили пенсионера, использовавшего украинскую символику

В 2017 году в окружении Порошенко будет множество конфликтов – эксперт

Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук

Керівникам лікарень та шкіл заповнювати е-декларації не обов'язково

На севере Германии сильнейшие наводнения

Єлісєєв різко відповів на пропозицію Пінчука здати Крим

Эксперты: цены и курс доллара будут расти в начале 2017 года

Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле

Нусс: Саакашвили использует те же самые методы политической пропаганды, что и Кремль

Составлен рейтинг самых бюджетных авто 2017 года

Американский сенатор предупредил Трампа о новых жестких санкциях против России

МВФ предоставит Киеву очередной транш, но в меньшем размере - СМИ

Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину

Непогода: в Украину идут метели и шквалистый ветер

2 января возле Марьинки погиб боец АТО

В Вашингтоне предложили новый прогноз по решению «крымского вопроса»

За неделю в Украине скончались от гриппа шесть человек

Политолог: Путин потеряет интерес к Украине, сосредоточившись на Сирии и США

Трамп может взять главенство в Совбезе ООН

В Украине появится дешевое топливо

 Новости за день