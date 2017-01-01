Пономарь: первый день нового года радует позитивными новостями

Политический обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Facebook делает прогноз в отношении того, каких изменений стоит ждать Украине в 2017 году, - сообщает replyua.net.
Пономарь пишет: «Американский сенатор Джон Маккейн уверен, что в 2017 году украинские территории будут деоккупированны. Активное участие в этом процессе примут пять стран Североатлантического блока – я уже сообщал об этом ранее. По неофициальной информации, Великобритания, Польша, Турция, Литва и Канада будут поставлять Украине оружие для борьбы со страной агрессором».
Обозреватель сообщает: «Власти Турции уже начали исполнять это обещание – в течение пяти лет, начиная с 2017 года, Турция будет выделять по три миллиона долларов США на закупку турецких товаров военного и двойного назначения для нужд Вооруженных сил Украины». Также блогер напоминает об идеях возможного воссоздания Балто-Черноморского союза, в состав которого войдут Литва, Польша, Украина и Беларусь. Это государственное объединения будет в состоянии противостоять России. Пономарь также сообщает, что в Чехии откроется центр борьбы с киберпропагандой Кремля.
Пономарь подчеркивает, что одно важное позитивное событие уже состоялась – «Нафтогаз» отказался от контрактов с «Газпромом», заключив соглашение с Citi и Дойчебанком о предоставлении Украине кредитной линии на закупку газа в размере 500 миллионов долларов. Блогер пишет: «Еще одна новость «на закуску» - МОК заявил, что все пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне, будут перепроверены».