валюта
СпецтемаЧерговий ніж у спину: Туреччина зробила українській армії подарунок

Пономарь: первый день нового года радует позитивными новостями

Пономарь: первый день нового года радует позитивными новостями
Политический обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Facebook делает прогноз в отношении того, каких изменений стоит ждать Украине в 2017 году, - сообщает replyua.net.

Пономарь пишет: «Американский сенатор Джон Маккейн уверен, что в 2017 году украинские территории будут деоккупированны. Активное участие в этом процессе примут пять стран Североатлантического блока – я уже сообщал об этом ранее. По неофициальной информации, Великобритания, Польша, Турция, Литва и Канада будут поставлять Украине оружие для борьбы со страной агрессором».

Обозреватель сообщает: «Власти Турции уже начали исполнять это обещание – в течение пяти лет, начиная с 2017 года, Турция будет выделять по три миллиона долларов США на закупку турецких товаров военного и двойного назначения для нужд Вооруженных сил Украины». Также блогер напоминает об идеях возможного воссоздания Балто-Черноморского союза, в состав которого войдут Литва, Польша, Украина и Беларусь. Это государственное объединения будет в состоянии противостоять России. Пономарь также сообщает, что в Чехии откроется центр борьбы с киберпропагандой Кремля.

Пономарь подчеркивает, что одно важное позитивное событие уже состоялась – «Нафтогаз» отказался от контрактов с «Газпромом», заключив соглашение с Citi и Дойчебанком о предоставлении Украине кредитной линии на закупку газа в размере 500 миллионов долларов. Блогер пишет: «Еще одна новость «на закуску» - МОК заявил, что все пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне, будут перепроверены».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки
31 дек 2016
16287

Блогер: Порошенко закрив рота всім критикам, відправившись вітати з Новим роком хлопців на «передку»

Деякі блогери і журналісти сьогодні почали розповідати про те, що президент України Петро Порошенко записав заздалегідь своє новорічне звернення до українського народу і, напевне, рвонув до своєї

31 дек 2016
8676

Блогер пояснив, чому Путін не вислав американських дипломатів у відповідь

Олександр Коваленко у своєму особистому блозі на Фейсбук пояснює, чому безпрецедентний крок з видворенням тридцяти п’яти російських дипломатів не знайшов гідної відповіді в Російській Федерації, -

Последние новости

Северная Корея готовится к новым запускам ракет и военным испытаниям

Е-декларирование в Украине: началась вторая волна оформления деклараций

Эрдоган сделал заявление в связи с терактом в новогоднюю ночь

Блогер: непопулярна думка з приводу стрілянини з нардепом Пашинським

Пономарь: первый день нового года радует позитивными новостями

Рабинович: з Путіна такий юрист, як з мене – прима-балерина

Муждабаев: я абсолютно точно уверен в том, кому это выгодно

Украинский актер, который называет российских коллег «гнидами», не против сыграть Путина или Януковича

Ейдман: сподіваюсь, каденція Трампа вже скоро закінчиться імпічментом

Поліція Кельна провела масштабну операцію

Сазонов: момент, когда русский мир беспомощен и жалок

Ляшко відвідав столичний вокзал, щоб нагодувати безпритульних

В Нацполиции сообщили делали о напавшем на Пашинского

Блогер порівняв нещодавній інцидент з Пашинським та вбивство у 2009 році

Вислані російські дипломати вже летять з США додому

Перед Новим роком українець збив на смерть двох дівчат у Польщі

В Администрации президента рассказали о переговорах с Россией

Неизвестные вывесили сепаратистский флаг над Закарпатской ОГА

Уверен, в 2017 году закончится война и мы вернем наш Донбасс - Пономарь

Россияне назвали украинца Леонида Быкова «ватником» и гордостью России

 Новости за день