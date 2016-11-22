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Социологи назвали главный страх всех украинцев

Социологи назвали главный страх всех украинцев
«Индустриалка» приводит результаты нового опроса в Украине и отмечает, что для 75 процентов граждан главным страхом на сегодняшний день является бедность, информирует replyua.net.

По словам Кирилла Молчанова, кандидата политических наук, который прокомментировал результаты опроса, такие данные свидетельствуют о главной проблеме страны – всеобщем обнищании. «Правительство должно поставить перед собой главную задачу – повысить уровень жизни граждан. Пока украинцы будут перебиваться и выживать, а также ложиться спать и просыпаться только с мыслью о том, где найти деньги, ни о каком притоке инвестиций и росте социально-экономической сферы не может быть и речи», заявил Молчанов. Также в рейтинге страхов лидирует девальвация гривны, что, в принципе, переплетается с главным страхом украинцев – бедностью.

Девальвацию признали главным страхом около 58 процентов граждан. Те украинцы, которые имеют какие-то накопления, будут хранить их только в иностранной валюте, и, чтобы вернуть доверие к гривне, сначала нужно вернуть доверие к Нацбанку, уверяют эксперты. Нужно отметить, что глава НБУ Гонтарева свои сбережения хранит в иностранной валюте.
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