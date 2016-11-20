Расписание дополнительных «новогодних» поездов «Укрзализныци»

В период новогодних каникул «Укрзализныця» вводит четыре дополнительных пассажирских состава по нескольким направлениям, и в общей сложности будет двенадцать дополнительных рейсов на Запад Украины и в одесском направлении, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании. Кроме того, будет увеличена периодичность движения некоторых круглогодичных поездов. В период с 24 по 31 декабря пассажиры смогут приобрести билеты на следующие дополнительные рейсы: Одесса-Киев (30 декабря), Киев-Одесса (30 и 31 декабря), Николаев-Киев (24,25, 29, 30 и 31 декабря), Киев-Ковель (30 и 31 декабря), Киев-Львов (29, 30 и 31 декабря).
Также в предновогодние дни компания увеличивает количество рейсов на круглогодичные маршруты и запускает множество поездов по направлениям: Одесса-Черновцы (с 24 декабря по 1 января туда и обратно), Николаев-Ивано-Франковск (с 26 декабря по 1 января туда и обратно), Днепр-Кривой Рог-Одесса (с 24 по 31 декабря туда и обратно), Черкассы-Львов (всего два рейса – из Черкасс 30 декабря, из Львова 31 декабря).
В случае увеличения пассажиропотока в компании обещали назначить еще несколько дополнительных поездов.
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