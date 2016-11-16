Роман Цымбалюк опять разозлил москвичей

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Украинский журналист Роман Цымбалюк, который ранее прославился откровенными вопросами Путину о вторжении российских войск в Украину, в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Кремль не дождется в Украине пророссийского Майдана.Роман Цымбалюк заявил, что напрасно россияне надеются, что в Украине вспыхнут протесты против нынешней власти. Свою позицию журналист объяснил тем, что за 100-120 гривен, которые платят протестующим за махание флагами, майданы не собираются. «Действительно, в Украине есть свои проблемы с банками, достатком населения, люди очень разнервничались, увидев миллионные сбережения чиновников в е-декларациях, но это не повод опять лечь под Россию и растерзать страну, поэтому все у нас будет хорошо», – отметил Роман Цымбалюк.По мнению журналиста, в Украине в отличии от России демократическое общество, в стране происходит живой процесс, потому что нет «Единой России», без ведома которой никто и не шевельнется. В Украине нет карикатурной оппозиции, как в России, все украинские оппозиционеры, в отличии от российских клоунов Жириновского или Зюганова, хотят получить власть по настоящему и занять правительственные кабинеты.