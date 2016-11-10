Порошенко засобирался в Соединенные Штаты

В начале следующего года Петр Порошенко, президент Украины, собирается совершить рабочую поездку в Соединенные Штаты, чтобы наладить связи с новой администрацией США. Как информирует replyua.net, об этом сегодня заявил Константин Елисеев в эфире телеканала Украина.
По словам заместителя главы Администрации президента, украинское правительство намерено выстраивать диалог с новым американским руководством, чтобы продолжить сотрудничество в разных сферах. Также Елисеев отметил, что во время предвыборной гонки в США руководство Украины заняло нейтральную позицию и ни разу не высказывалось в поддержку Дональда Трампа или Хиллари Клинтон. Напомним, что ранее Петр Порошенко уже поздравил Дональда Трампа с победой и пригласил его в Украину, однако республиканец сможет приехать в Киев только после вступления в должность президента США.
Также глава украинского государства накануне подчеркнул, что он рассчитывает на поддержку нового руководства Соединенных Штатов в противостоянии российской агрессии. Президент отметил, что надеется на то, что новая администрация США продолжит поддерживать Украину.
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