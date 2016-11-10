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Савченко попросила Трампа усилить антироссийские санкции

Савченко попросила Трампа усилить антироссийские санкции
На странице нардепа Надежды Савченко в Фейсбуке сегодня появилось открытое письмо Дональду Трампу, избранному президенту Соединенных Штатов, сообщает replyua.net.

Савченко просит республиканца не отменять антироссийские санкции, а, напротив, усилить их. В своем письме она сообщает, что обращается с просьбой к Трампу сохранить и ужесточить санкции в отношении страны-агрессора. «Россия понимает только решимость и силу, и ваша страна этим обладает. Также я прошу о технической, военной и международной поддержке Украины. Также хочу вас попросить принять более решительные действия, в частности, хочется увидеть эти действия от американских политиков, которые будут связаны с освобождением украинских граждан из российских тюрем», написала нардеп.

Нужно отметить, что послание Трампу было написано на английском языке. Напомним, что накануне в Госдепе Соединенных Штатов заявили о том, что новая администрация США не изменит санкционную политику в отношении России, и санкции будут действовать до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.
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