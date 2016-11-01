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Експерт розповів, для чого Москві змінювати ватажка "ДНР"

Експерт розповів, для чого Москві змінювати ватажка "ДНР"
Зняти з посади ватажка бандформування «ДНР» Олександра Захарченка Кремль може у будь-який час, замінивши його на іншого військового злочинця – «антикризового менеджера» Бородая Олександра, оскільки російська влада дуже незадоволена діяльністю Захарченка. Про це розповів головний редактор видання «Інформаційний спротив», військовий експерт Карін Юрій, передає replyua.net.

«Плотницький та Захарченко вже набридли російським верхам через регулярні крадіжки, вияснення стосунків, тиском на конкурентів та знищенням опонентів. В той самий час їхні «збройні сили» не готові до якісного та чіткого виконання бойових завдань. Взагалі на сьогоднішній день терористичні шайки складаються з осіб, які за рамками Збройних сил України не проходять на військову службу за різними причинами», - повідомив він.

«Яскравим прикладом цього є Бородай. По-перше, він російський підлеглий, - що скажуть, те і робитиме. По-друге, він сам собі вирішив, що буде називатися майором спецслужб Російської Федерації. Таким чином, це вже виходить не громадянська війна, як це називають у Росії, а це вже починає випливати істина. Але вже не варто нічому дивуватися, адже світ і так бачить, на що спроможні агресори», - зазначив Карін.

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