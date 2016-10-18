В Україні розпочався збір підписів під петицією за позбавлення Надії Савченко депутатського мандата

Автором петиції є відомий український блогер Мирослав Олешко. Про таку ініціативу він сам повідомив на своїй сторінці в Facebооk, передає replyua.net.
«Мною на сайті Верховної Ради України була зареєстрована петиція, яку я прошу вас підписати. Стало відомо, що народний депутат Надія Савченко перетнула лінію розмежування та потрапила до окупованої території України, де провела переговори з терористами. Про що саме йшла мова Савченко відмовилася розповідати. Це підтвердила сама Савченко, цитую: «Я була на окупованій території досить недавно, і, як це не дивно, спілкувалася з тими, хто тримав мене в полоні. У них залишився мій телефон», – написав Олешко.
Щоб підписати петицію, вам буде потрібно кілька хвилин і пара кроків:
1. Перейти за посиланням і зареєструватися. Вказати свій email та номер телефону. На номер телефону прийде код, який ви введете для підтвердження. Так само підтвердите і свій email через лист, який вам надішлють.
2. Заходьте знову на петицію і підписуйте її.
«Нам потрібно зібрати 25 000 голосів. За 90 днів це реально, але для цього мені потрібна ваша допомога. Чому це важливо? Українці повинні показати, що не потерплять у ВР чергової «людини Кремля». Українці не потерплять, що б їм підсовували завербованих агентів. За спілкування з Шарієм, за прохання просити прощення у російських матерів солдатів окупантів, за незаконні поїздки до терористів... За те, що зганьбила звання «Герой України». Всі сподівалися, що Савченко стане незалежним депутатом, який змінить країну на краще виявилися марними. Ця людина не та, за кого її видавали завдяки піару за мільйони доларів. Вона потрапила в Раду завдяки створеному міфу. Якби ми ще під час виборів знали, що з себе представляє Савченко – вона б не пройшла до Верховної Ради», – резюмував блогер.
Горячая тема: Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter