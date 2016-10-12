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Климкин объяснил, почему опять откладывается безвиз

Климкин объяснил, почему опять откладывается безвиз
Отмена визового режима снова затягивается, и в предстоящую сессию Европарламента (24-27 октября) вопрос об отмене визового режима между Украиной и Евросоюзом не был включен, поскольку в Брюсселе продолжается дискуссия о миграционном кризисе. Как передает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, об этом сегодня заявил Павел Климкин.

По словам главы внешнеполитического ведомства, дискуссия в Евросоюзе продолжается, но она не связана с Украиной, и сейчас между Европарламентом, странами, входящими в ЕС, и Европейской комиссией ведутся разговоры о том, как дальше реагировать на миграционный кризис. Климкин подчеркнул, что правила в Евросоюзе изменятся, но они коснутся не одной только Украины, но и других государств, которые претендуют на безвизовый режим с ЕС.

«Новшества будут работать не для одной Украины, а для всех стран, которые уже получили безвиз или собираются его получить. Будут обсуждаться и вопросы, связанные со странами, где число соискателей убежища увеличивается в разы. Пока не могу сказать, кто получит полномочия останавливать безвиз – отдельные страны или только Европарламент», подчеркнул глава украинского МИДа.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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