Меняются правила поступления в украинские ВУЗы

С 2017года в Украине сократится количество заявлений, которые смогут подать студенты, а также количество специальностей. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Украины, абитуриенты смогут подавать не больше семи заявлений в ВУЗы по трем специальностям.
Благодаря этому нововведению удастся сократить количество заявлений, поскольку в прошлом году их было подано рекордное количество, и новое правило снизит нагрузку на ВУЗы. Напомним, что ранее абитуриент мог подать сразу 15 заявлений по пяти специальностям. По словам Владимира Бугрова, проректора КНУ имени Шевченко, такое правило будет полезным для выпускников школ, которые не могут сориентироваться в выборе будущей профессии, также они больше не будут путаться в многообразии украинских ВУЗов и специальностей. Кроме того, для поступления в ВУЗ будет необходим сертификат по украинской литературе и по украинскому языку, а по двум другим предметам сертификаты будут выбирать непосредственно сами ВУЗы, в зависимости от направления.
Это могут быть сертификаты по истории Украины, математике, биологии и другим предметам, причем биология, история и математика входят в категорию «обязательных», и из них выбирается один предмет, а из всех остальных будет выбираться еще один, но уже на усмотрение ВУЗа.
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