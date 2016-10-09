Эксперт: Россия применила к США оружие массового поражения

Кибероружие в Штатах в начале года приравняли к оружию массового поражения. Именно поэтому информация о том, что американские информационные системы сломали, вызвала огромнейший резонанс. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал эксперт по безопасности информационных систем Украины, экс-гендиректор «Укрспецсвязи» Анатолий Дробаха, передает replyua.net.
«Раньше это были просто преступные акты, когда хакеры получали доступ к информации и пытались ее продать или размещали на электронном ресурсе, чтобы показать, какие они сильные программисты. В последнее время это не уголовные преступления, а именно акты агрессии», – считает Анатолий Дробаха.
По его словам, использование кибероружия имеет несколько задач: получения разведывательной информации, чтобы знать, что происходит в другой стране, и проводить шпионаж экономического характера – сильные государства проводят такую работу на постоянной основе, но такое кибероружие не приносит прямой вред. Вторая цель: получения компрометирующей информации – отличается от предыдущего тезиса тем, что информацию получают непосредственно для использования против тех, у кого она была украдена.
Было заявление от руководителя избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подеста, который считает, что эта информация была украдена Россией с целью помочь Трампу на выборах.
В минувшую пятницу появилась информация, что Министерство нацбезопасности США и Директор Национальной разведки считают, что в этом виноваты не отдельные хакеры, а государство Россия. И это серьезное обвинение: в начале года США приравняли кибероружие к оружию массового поражения, и американцы рассматривают применение такого оружия как акт военной агрессии, резюмировал эксперт.
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