Астролог предсказал глобальную природную катастрофу через 50 лет

Известный астролог Влад Росс утверждает, что уже через полвека мир окажется на пороге самой мощной природной катастрофы, и звезды уже подтвердили старое пророчество о всемирном потопе. Как сообщает replyua.net, в эфире Обозревателя Росс заявил о том, что потоп начнется в период с 2054 по 2065 годы.
По его прогнозам, с карты навсегда исчезнут такие города, как Лондон и Амстердам, кроме того, под водой полностью окажутся Нидерланды, затопленной окажется Валенсия, и сложная ситуация также возникнет на побережье США. Росс уверен, что под воду уйдет и Япония, а Крым окончательно «отделится» от Украины и станет островом. Впрочем, астролог дал позитивный прогноз для Украины – потоп не коснется нашей страны и отразится только на аннексированном полуострове.
Росс предсказывает, что все равнины Крыма тоже окажутся затопленными, и на полуострове могут остаться нетронутыми только горы. Частично наводнение дойдет до Мариуполя и его окрестностей, Одесса останется нетронутой, поскольку расположена достаточно высоко. Напомним, что ранее астролог предсказал досрочные президентские выборы в России осенью 2017 года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter