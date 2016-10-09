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Астролог предсказал глобальную природную катастрофу через 50 лет

Астролог предсказал глобальную природную катастрофу через 50 лет
Известный астролог Влад Росс утверждает, что уже через полвека мир окажется на пороге самой мощной природной катастрофы, и звезды уже подтвердили старое пророчество о всемирном потопе. Как сообщает replyua.net, в эфире Обозревателя Росс заявил о том, что потоп начнется в период с 2054 по 2065 годы.

По его прогнозам, с карты навсегда исчезнут такие города, как Лондон и Амстердам, кроме того, под водой полностью окажутся Нидерланды, затопленной окажется Валенсия, и сложная ситуация также возникнет на побережье США. Росс уверен, что под воду уйдет и Япония, а Крым окончательно «отделится» от Украины и станет островом. Впрочем, астролог дал позитивный прогноз для Украины – потоп не коснется нашей страны и отразится только на аннексированном полуострове.

Росс предсказывает, что все равнины Крыма тоже окажутся затопленными, и на полуострове могут остаться нетронутыми только горы. Частично наводнение дойдет до Мариуполя и его окрестностей, Одесса останется нетронутой, поскольку расположена достаточно высоко. Напомним, что ранее астролог предсказал досрочные президентские выборы в России осенью 2017 года.

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