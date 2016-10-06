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Россия и Украина борются за "золото скифов" в нидерландском суде

Россия и Украина борются за "золото скифов" в нидерландском суде
Как передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle, 5 октября между Украиной и Российской Федерацией начался еще одни важный судебный процесс в нидерландском суде – в этот раз предметом спора является право обладания культурным наследием скифов.

Речь идет о процессе, проходящем в одном из судов Амстердама – стороны борются за права на «скифское золото», ранее находившимся на территории аннексированного полуострова. По словам организаторов выставки, 432 экспоната с 7 февраля 2014 года находился на выставке в нидерландском музее Алларда Пирсона. Теперь настало время для возвращения их на родину. Часть из них уже вернулась в украинские музей, в том числе Киево-Печерскую лавру, однако таких – только 22 предмета. С возвратом оставшихся возникли проблемы – они поступили на голландскую выставку из четырех музеев аннексированного Крымского полуострова.

В итоге, «золото скифов» попало в ту же ситуацию, что и Крымский полуостров – теперь за него в иностранном суде борется и Россия, и Украина, поскольку до передачи на выставку в Амстердам эти предметы находились в одном из музеев полуострова.

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06 окт 2016
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Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли


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