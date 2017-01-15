Жизнь без прослушки, возможно ли это? Большая дыра в Viber

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Два клика и вы в разговоре. Пользователь одного из ресурсов связался с нами, для того, чтобы сообщить о весьма интересном поведении приложения Viber. Replyua.net с ссылкой на Habrhabr сообщил, что оказывается в наше время, можно свободно прослушивать разговор, осуществляемый в момент пользования приложением, если в это время собеседник по срочным причинами перешел говорить на вторую линию.Он рассказал, что для того, чтобы прослушать чужой разговор, не надо даже прилагать усилий ни умственных, ни физических, а просто нажать дважды кнопку "удержания" на своем смартфоне, и вы уже часть чужого разговора. А самое главное достоинство, как говорит данный пользователь, такого прослушивания в том, что если даже вы и будете сидеть и слушать разговор, об этом даже никто не узнает и не заподозрит.Но люди, которые догадались о возможности прослушивания, не смогли долго этим воспользоваться, ведь как только стало известно об этой проблеме, на электронную почту разработчикам Viber было отправлено письмо с жалобой. Но самое комичное в этой ситуации это то, что они, имея довольно важную проблему, не среагировали на нее достаточно быстро, что могло повлечь особые трудности. А за эти часы миллионы пользователей могли воспользоваться этой "функцией", что не особо законно в наше время. Но сейчас в обновленной версии мобильного приложения разработчики устранили эту проблему. Но пользователям IOS и BlackBerry эта интересная функция еще возможно.