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МВФ откажет Украине в транше

МВФ откажет Украине в транше
В правительстве Украины рассчитывали и надеялись на то, что фонд выделит очередной транш, но в ответ последовало четкое и твердое «нет». Комиссия МВФ была и Киеве на протяжении двух недель в период с 3 по 17 ноября.

Об этом заявил эксперт Андрес Аслунд. По его мнению, представители миссии провели множество конструктивных дискуссий с украинскими властями. Но, не смотря на определенный прогресс, украинцам придется потратить больше времени для того, чтобы внедрить политику среднесрочной фискальной стабильности. Речь идет так же и о будущем принятии бюджета на 2017 год. Впрочем, дискуссии еще продолжатся в будущем.

Как правило, фонд достаточно дипломатичен в собственных заявлениях. Однако в данном случае риторика миссии прозвучала необыкновенно строгим образом. Аслунд утверждает, что основной повод для опасения международных партнеров – это украинская коррупция. Представители МВФ прямо заявили, что в борьбе с коррупцией украинцы должны проявить себя гораздо более решительно, показав серьезные результаты по возврату средств и уголовному преследованию коррупционеров. Это говорит о том, что в МВФ не очень доверяют украинским властям касательно борьбы с коррупцией. А убедить в этом можно будет только действиями, или конкретными программами.
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