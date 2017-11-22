В Польше вымостили дорогу из разрушенного памятника воинам УПА

Кусочки монумента погибшим воинам Украинской повстанческой армии, который ранее был разрушен в польском селе Грушовичи, вымостили дорогу. Как передает replyua.net, об этом журналистам рассказал Януш Слабицкий, являющийся представителем органа местного самоуправления. По его словам, такое решение было принято, так как украинцы из обломков памятника «сделали бы реликвию». «Была проведена утилизация камней и теперь они служат полякам. Из них сделали дороги», - рассказал Слабицкий. По его словам, шансы на восстановление памятника равны нулю. «Единственное исключение – это смена власти в данном регионе. Мы не допустим второй раз подобную глупость», - подчеркнул чиновник.
Стоит отметить, что не так давно руководством Института национальной памяти был инициирован мораторий на эксгумацию поляков в Украине. Это стало ответом на демонтаж украинского памятника в селе Грушовичи недалеко от Перемышля (Республика Польша).
Отношения Киева и Варшавы в последнее время существенно ухудшились. Несмотря на то, что Польша и далее заявляет о поддержке Украины в ее европейской интеграции и борьбе с российской агрессией, руководство этой страны предъявляет украинским коллегам ряд претензий, касающихся исторического прошлого.