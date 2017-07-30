В Польше выпустят новые паспорта с изображением Львова

В 2018 году в Польше начнут выдавать новые паспорта, и на одной из страниц можно будет увидеть изображение Львова – украинского города. Как информирует replyua.net со ссылкой на Wyborcza.pl, в Министерстве внутренних дел Польши заявили о том, что в документе появится изображение военного Мемориала орлят.
На Мемориале орлят похоронены участники боев против Западно-Украинской Народной Республики (1918-1919) и против большевиков (1920). Комплекс расположен на территории Лычаковского кладбища. Напомним, что в Институте национальной памяти Польши ранее обвинили Россию в попытках предоставить недостоверные данные о ходе Второй мировой войны. Речь идет о наступлении советской армии на территорию Польши.
Кроме того, Польский Сейм принял решение о сносе памятников советским воинам-освободителям Польши. На эту тему ведутся очень жаркие дискуссии. Российские сенаторы предложили ввести самые жесткие санкции против польских парламентариев и других лиц, которые причастны к разработке и принятию этого закона.