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Політика Росії зазнала провалу в Молдові

Політика Росії зазнала провалу в Молдові
Зусилля Кремля, спрямовані на зміну зовнішньополітичного курсу Молдови, здається, зазнали краху – держава не збирається відмовлятись від європейської інтеграції, - про це replyua.net повідомляє, послуговуючись публікаціями порталу «Росбалт».

Так, сьогодні, двадцять шостого листопада 2016 року, новообраний президент Молдови Ігор Додон в інтерв’ю одному з румунських ЗМІ розповів, що на посту глави держави він не змінить курсу на європейську інтеграцію. За його словами, президент не володіє відповідною компетенцією денонсувати міжнародні угоди та договори, у тому числі ті, які стосуються зближення з Європейським Союзом. І, хоча у його передвиборній програмі містився пункт про відмову від євроінтеграційних перспектив, Додон зауважив, що він буде президентом не лише для електорату соціалістів (саме від цієї партії Додон балотувався – ред.), а для всіх громадян, відтак він не відступить від раніше визначеного урядом курсу.

Своїм виборцям Додон пообіцяв, що відносини з Російською Федерацією теж будуть налагоджуватись, зокрема, в економічній сфері. Нагадаємо, Ігор Додон з незначною перевагою переміг прихильника євроінтеграції Майю Санду у другому турі голосування, яке відбулось на початку листопада поточного року.
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