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Поляки вирішили не чекати поки досміються «Іскандери» - блогер

Поляки вирішили не чекати поки досміються «Іскандери» - блогер
Блогер Олександр Коваленко у своєму дописі в Фейсбук розповідає читачам про ті заходи, яких вживає Польща для того, щоб захиститись від російської агресії, - про це інформує ресурс replyua.net.

Так, блогер цікавиться у своїх читачів: що їм відомо про «Орку»? У даному разі йдеться не про істот з фентезі і навіть не про терористів на Донбасі, а про польську систему оборонних закупівель. У Варшаві вирішили не чекати, поки сміх «Іскандерів», перебазованих до Калінінградської області, переросте в істеричне реготання, і серйозно взялась за систему переозброєння армії.

Вже найближчим часом «закрома» польських військових поповнятися ракетними озброєннями (ракети F-16 та AGM-158 JASSM) і авіацією, спільний радіус дії яких становитиме триста сімдесят кілометрів. Для менших відстаней - до двохсот кілометрів - використовуватиметься ракета RBS-15 Mk3. Кордон Польщі вже найближчим часом боронитиме САУ Krab з дальністю враження цілей до сімдесяти кілометрів, до того ж поляки працюють над реактивною системою залпового вогню Homar (дальність дії – до трьохсот кілометрів). Отже, наші навіжені сусіди мілітаризацією Калінінграда досягли прямо протилежного результату – тепер весь регіон знаходиться у потенційній досяжності польської зброї. Переграв? - іронізує блогер?
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