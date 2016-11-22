Италия оказалась на пороге правительственного кризиса

Как сообщает replyua.net со ссылкой на агентство Reuters, суд Рима отказал в апелляционной жалобе, требующей признания анкеты, которая будет использоваться на референдуме, недействительной.
Как известно, 4 декабря в Италии должен состояться референдум о внесении изменений в конституцию. Суть этих новел в резком сокращении компетенции Сената и ограничении полномочий региональных органов исполнительной власти. Инициатором референдума является премьер-министр Италии Маттео Ренци. От результатов голосования зависит его карьера – если народ Италии проголосует «против», Ренци должен будет уйти в отставку.
Оппозиционные силы пытались воспрепятствовать проведению референдума. Они подали иск в суд о признании анкеты, которая будет использоваться при голосовании, недействительной, однако проиграли дело во всех инстанциях. Бывший судья Верховного суда Италии прокомментировал эту ситуацию: «Претензии оппозиции являются вполне обоснованными: нельзя в одном предложении объединять сразу два вопроса в один и требовать лишь ответа «да» или «нет». Власти страны должны были поставить голосующим два вопроса – отдельно об уменьшении роли Сената и отдельно о сокращении полномочий региональных органов власти». Опросы общественного мнения в Италии показывают, что народ, вероятно, не поддержит предложение Ренци, что означает последующую смену власти в стране.
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