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Портніков: майбутнє невизначене, наближається європейський політичний «землетрус»

Портніков: майбутнє невизначене, наближається європейський політичний «землетрус»
Журналіст Віталій Портніков проаналізував останні політичні події у Франці і розповів до яких наслідків для України вони можуть призвести, - про це replyua.net стало відомо з ресурсу «Ліга.нет».

Так, цими вихідними у Франції відбулись перші для цієї країни праймеріз – початкові голосування у рамках партії щодо обрання єдиного кандидата на виборах президента. Результати цього волевиявлення повністю поламали уявлення всіх соціологів та політологів. Спершу прогнозували, що у праймеріз екс-президента Ніколя Саркозі переможе Ален Жюппе, а вже потім під час президентських виборів останній отримає більше голосів, ніж крайня права Марін Ле Пенн. Тим не менш, попереднє голосування показало переконливу перемогу Франсуа Фійона, якому Жюппе програв цілих шістнадцять відсотків. Саркозі зайняв третє місце.

Відтак, цілком імовірно, що Жюппе так і не стане кандидатом у президенти. Тоді на виборах будуть боротись Марін Ле Пен і Франсуа Фійон. Ймовірно, щодо внутрішньої політики різниця між кандидатами помітна, але для українців вони обоє – друзі Путіна. Варто пам’ятати, що ці політики виступають за скасування санкцій проти РФ, а французький президент, крім того, входить до «Нормандської четвірки». Що станеться, коли позиція глави Франції стане ідентичною позиції Путіна? Важко прогнозувати, але ймовірно на нас чекають тектонічні зрушення, які змінять напрямки європейської політики, - прогнозує Портніков.
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