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Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой
Майя Санду, министр просвещения Молдовы сегодня высказала слова благодарности в адрес «представителей всех стран мира», которые оказываются в борьбе с пророссийской пропагандой в связи с ее участием в выборах президента страны – об этом передает replyua.net.

Санду заявила, что она «внимательно следила за всеми пропагандистскими усилиями, которые предпринимаются сейчас» - во время ее борьбы за президентское кресло. Она сообщила, что благодарна всем, кто оказывает ей помощь и поддержку. Также она обратилась к гражданам Молдовы, которые проживают в стране, а также за ее пределами. «Те, кто живут в Молдове, или хотят вернуться в нее, или остались навсегда жить в других странах – все вы показываете мне, что в Молдове есть проблемы, и я сделаю все, чтобы их решить», - подчеркнула Санду.

Она добавила, что до выборов президента осталось всего несколько дней – они состояться 13 ноября, и «молдоване должны сделать этот шаг вместе». Как известно, ее основным противником является Игорь Додон, выступающий за выход страны из ЕС и укрепление отношений с Россией. В поддержку Санду выступили множество украинских политиков, журналистов и блогеров, в том числе – Олег Пономарь и Виталий Портников.

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