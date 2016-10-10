валюта
СпецтемаАрестович: война между РФ и США завершится через сутки

Блогер розповів як «паляться» європейські друзі Кремля

Блогер розповів як «паляться» європейські друзі Кремля
Блогер Олександр Коваленко прокоментував останні заяви очільника Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта стосовно участі в роботі органу делегації Російської Федерації, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на сторінку експерта в Фейсбук.

За словами блогера, він щиро здивований тією бурхливою реакцією, яку демонструють соціальні мережі, на слова Президента ПАРЄ. Що ж у них дивного, незвичайного чи дисонансного бачить український сегмент Фейсбуку? Адже саме цей політик місяць тому закликав Київ вести переговори з терористами так званих Л/ДНР, демонструючи іспанську версію «почуйте Донбас». Тепер він перейшов до «поверніть Росію», що цілком закономірно. Більше того, сеньйор Педро претендує на високе звання неупередженого політика, хоча вся його об’єктивність зводиться до підтримки кремлівських позицій. І, з огляду на те, з яким ентузіазмом відбілює Москву президент ПАРЄ, можна розраховувати на скору появу голосів на його підтримку – в Європі чимало кремлівських «консерв».

Єдине, що дивує в цій історії – це як на фоні військових злочинів, які чинить Росія в Сирії, у пана Аграмунта ще вистачає сміливості робити подібні провокативні заяви. Напевно, така лояльність коштує чимало, - підсумовує блогер.

Горячая тема: Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 окт 2016
17394

Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что он не уверен в том, что сможет найти время для встречи с российским президентом во время его визита в

10 окт 2016
10540

В России готовятся к большой войне

Странный указ сегодня был подписан в Санкт-Петербурге. Как передает replyua.net со ссылкой на российские источники, в северной столице РФ серьезно подготовились на случай войны и даже утвердили


Свежие новости

Блогер розповів як «паляться» європейські друзі Кремля

Новий президент Естонії пообіцяла боротись з Росією

Павел Нусс: Сергей Лещенко понес крупное репутационное поражение

Польща стягне з Росії кілька мільйонів євро компенсації

Таран розповів про правила проведення реформ

Шанси Росії повернутись в ПАРЄ наближаються до нуля, - Логвинський

Консул України нарешті потрапив до Сущенка

Покора в крові: росіяни, попри бідність, віддають перевагу авторитаризму

Бойовики почали відведення військ в районі Станиці Луганської - Тука

Росіяни стрімко бідніють: середній клас скоротився на 14 мільйонів чоловік

Кирило Сазонов про «зраду» з відключення електроенергії взимку

Путін вірить в продовження ери вуглеводнів

Після заяв Олланда відключення Росії від SWIFT стає питанням часу, – Портніков

В Китае сыграли самую удивительную свадьбу

Влада в Росії кожного дня рубає гілку, на якій сидить, - російська правозахисниця

Ученые рассказали о причинах появления волос на теле человека

Астролог предсказал абсолютную смену власти в Европе

Гидрометцентр решил удивить украинцев новым прогнозом

Нефтяные котировки сегодня побили рекорды

В Макіївці шахтарі сидять без зарплат, але бояться вийти на протест

 Новости за день