Блогер розповів як «паляться» європейські друзі Кремля

Блогер Олександр Коваленко прокоментував останні заяви очільника Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта стосовно участі в роботі органу делегації Російської Федерації, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на сторінку експерта в Фейсбук.
За словами блогера, він щиро здивований тією бурхливою реакцією, яку демонструють соціальні мережі, на слова Президента ПАРЄ. Що ж у них дивного, незвичайного чи дисонансного бачить український сегмент Фейсбуку? Адже саме цей політик місяць тому закликав Київ вести переговори з терористами так званих Л/ДНР, демонструючи іспанську версію «почуйте Донбас». Тепер він перейшов до «поверніть Росію», що цілком закономірно. Більше того, сеньйор Педро претендує на високе звання неупередженого політика, хоча вся його об’єктивність зводиться до підтримки кремлівських позицій. І, з огляду на те, з яким ентузіазмом відбілює Москву президент ПАРЄ, можна розраховувати на скору появу голосів на його підтримку – в Європі чимало кремлівських «консерв».
Єдине, що дивує в цій історії – це як на фоні військових злочинів, які чинить Росія в Сирії, у пана Аграмунта ще вистачає сміливості робити подібні провокативні заяви. Напевно, така лояльність коштує чимало, - підсумовує блогер.
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